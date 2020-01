Grande Fratello Vip, Serena Enardu a sorpresa: “Quando vedo Pago mi batte il cuore, ora sarei pronta a sposarlo”. Oggi puntata della verità per la coppia al Grande Fratello Vip, ma intanto in una intervista a “Uomini e Donne Magazine” Serena si dice pronta anche al fatidico sì: “ Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio – ha spiegato – . È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito. Ora quando vedo Pago mi batte il cuore. Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare – ha dichiarato Serena Enardu a Uomini e Donne Magazine- Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma (Temptation Island Vip, ndr) perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore ”.

