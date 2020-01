Pizze della salute con pesto di Moringa

Salutare, accattivante al palato, col suo retrogusto tra il dolce e lo speziato e i richiami alle erbe di campo, asparagi, bietole, cardi. Arriva la pizza al pesto di Moringa. La pianta di origine indiana dalle mille proprietà benefiche, eletta nel 2018 dalla Fao pianta dell'anno, sarà protagonista il 5 febbraio a Cagliari, nella pizzeria Grains, di una degustazione speciale. Questo superfood sarà infatti ingrediente principe di una serie di spicchi di pizza preparati con farine di grani antichi macinate a pietra.

"Ad esempio ai gamberi o allo stracchino di capra, tutto condito con questo vero e proprio esaltatore di sapori che trasforma anche una semplice Margherita in una nuova piacevolissima esperienza gastronomica", spiega all'ANSA Roberto Carta, titolare di Grains. Per raccontare la sua esperienza e illustrarne le caratteristiche sarà presente il primo produttore di Moringa in Sardegna, Domenico Vargiu, fondatore dell'agricola Samor di Sassari. "Non esisteva sul mercato europeo un prodotto che per primo ho ideato, il pesto di Moringa - svela Vargiu - la ricetta è semplice: foglie di moringhe fresche finemente triturate irrorate di olio di evo e sale, ottimo per insaporire qualsiasi piatto". In vasetto, poi, il pesto da utilizzare per condire insalate o zuppe.

Le proprietà antinfiammatorie, antitumorali e tanto altro ancora di questa pianta hanno suscitato l'interesse della facoltà di Farmacia dell'Università di Sassari, dove Giulia Rossella Cicu ha discusso la prima tesi di laurea in Italia sulla Moringa Oleifera, relatrice Marianna Usai. "La pianta contiene anche la più elevata concentrazione di sostanze antiossidanti naturali tra le specie vegetali conosciute, e per la medicina Ayurvedica cura fino a 300 malattie - precisa Vargiu - Il 2020 sarà l'anno del boom di questo supercibo, la Sardegna è un luogo ideale per la sua coltivazione grazie alle condizioni pedoclimatiche". Di più. "Sulla base di alcune analisi chimico-fisiche la Moringa Oleifera coltivata in Sardegna - annuncia Vargiu - presenta valori di vitamina C e di proteine nettamente superiori alla media internazionale".