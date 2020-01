Dinamo,riscatto in campionato da Trieste

Col vento in poppa e un Dwight Coleby in più nel motore, la Dinamo veleggia verso Trieste. Domenica alle 18.30 all'Allianz Dome il Banco di Sardegna affronta il quarto impegno del girone di ritorno. Il passo falso di sabato scorso al PalaSerradimigni contro Trento è archiviato alla voce "incidenti di percorso", ma Sassari non fa drammi e pensa al prossimo avversario. "Trieste ha cambiato diversi interpreti rispetto all'andata, chiamando gente come Ricky Hickman e Deron Washington", commenta il "timoniere" Edoardo Casalone.

Il vice di coach Gianmarco Pozzecco non sottovaluta l'avversario, sebbene ultimamente abbia avuto difficoltà. "Arrivano da tre sconfitte, ma crescono e con l'inserimento delle nuove pedine il loro gioco è in evoluzione", avverte Casalone. E poi "non è semplice giocare in un campo caldo come Trieste - sostiene - c'è grande passione e una società che ha investito tanto". Sassari ha smaltito la sconfitta con Trento, ma anche la vittoria con Holon. "Abbiamo già cancellato l'ottima prestazione, siamo concentrati a domenica prossima - dice l'assistant coach - vogliamo ritrovare la vittoria in campionato".

Tornando agli avversari, "Trieste gioca bene insieme, è abituata ad alti ritmi anche nei giochi di metà campo - afferma Casalone - all'andata era stata una bella sfida, avevano riempito bene l'area e avevano sfruttato la nostra peggior prestazione al tiro". Per cancellare la sconfitta dell'andata servirà un'altra Dinamo. Una novità potrebbe essere Coleby.

"Lavora intensamente, vuole mettersi al pari dei compagni, è un gran lavoratore e a fine allenamento si ferma per una sessione individuale, noi siamo contenti perché lavora duro e desidera inserirsi in fretta".