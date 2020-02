La situazione in Cina e le ripercussioni sui mercati

Attualità e mercati sono legati a doppio filo, elemento noto a chi si occupa di investimenti a livello professionale e non. Prima di acquistare un qualsiasi asset, soprattutto se si parla di azioni e quindi del mercato borsistico, è bene dare un’occhiata a quanto accade a livello globale per carpire eventuali venti di crisi.

Sembra un paradosso, ma per investire sui mercati finanziari si deve studiare prima la situazione politica. Le tensioni internazionali ed i fatti di cronaca, quale la diffusione del virus in Cina di queste settimane, possono portare a cadute repentine dei mercati così come a salite non di poco conto: ecco perché i trader professionisti devono possedere, su tutti, un elemento che fa la differenza e che è noto come il fiuto per gli investimenti.

Conoscere i mercati e sapere quando è il momento di investire e, viceversa, quando invece tirare i remi in barca. Un qualcosa che è certamente innato ma che si può anche acquisire strada facendo: ma soprattutto un qualcosa in grado di fare la differenza tra la possibilità / speranza di guadagnare ed il rischio di buttare i propri soldi.

Ciò vale soprattutto per chi investe con il trading online e quindi non ha un consulente fisico cui chiedere consigli. Per chi non conosce la materia e non vuole approfondire il tema relativo a come fare trading online, è sufficiente sapere che si parla di utilizzare il web per accedere ai mercati per tramite di piattaforme di investimento note come broker online.

Ciò consente di investire in autonomia con annessi pro e contro: ad esempio, per tornare al tema di cui sopra, l’investitore deve conoscere lui la situazione politica del momento, sapere quali sono i mercati a rischio. Attualmente quanto sta accadendo in Cina, con la diffusione del Coronavirus che sta generando un’isteria globale, ha affossato i mercati del gigante orientale e, cascata, anche di diversi paesi occidentali.

Ecco allora che chi si affida ad un promotore fisico per investire i propri risparmi può avere consigli su dove investire; viceversa chi fa da solo deve essere a conoscenza delle notizie di cronaca ed attualità, come nel caso della Cina. Avere fiuto per i mercati significa essere a conoscenza del fatto che un avvenimento di questo genere, la diffusione di un virus, può dare il via ad un effetto domino sui mercati.