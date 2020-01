Saranno i genitori dei ragazzi che frequentano il Centro diurno socio educativo di Terralba a prendere in gestione la struttura, in attesa che il Comune pubblichi il bando per l’affidamento del servizio, scaduto lo scorso 2 gennaio. Sarà una sorta di autogestione per non far perdere ai propri figli le competenza acquisite.

“In meno di un mese riusciti a organizzarci”, scrive una mamma sul gruppo Facebook locale, con un pizzico d’orgoglio, “e lunedì prossimo il centro riaprirà”.

“Ci siamo rimboccati le maniche”, scrive ancora la mamma, “e con l’appoggio dell’Anta Auser e la disponibilità del Comune finalmente i nostri ragazzi torneranno a formare il gruppo consolidato, per loro una seconda famiglia ormai da otto anni”.

Il gruppo di genitori si avvarrà di diverse figure professionali che pagherà di tasca propria.

L’autogestione proseguirà fino alla pubblicazione di un nuovo bando.

Venerdì, 31 gennaio 2020

L'articolo Bando scaduto, genitori dei ragazzi disabili gestiscono il centro socio educativo sembra essere il primo su LinkOristano.it.