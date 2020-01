Il cadavere di Speranza Ponti, la cinquantenne nata a Uri e scomparsa da Alghero nel mese di dicembre, è stato trovato in una casa alla periferia della città. I carabinieri della città catalana, intanto, avrebbero fermato il compagno della donna, Massimiliano Farci, 53enne di Assemini. Ieri l’hanno interrogato a lungo, ma lui ha negato qualunque responsabilità. Farci si trova in stato di semilibertà dopo la condanna all’ergastolo per il delitto conosciuto da tutti col nome di “Lotus Rossa”, dal nome dell’auto di un uomo di San Sperate, Roberto Baldussi, che Farci voleva rubare insieme al fratello Alessio. I due erano stati condannati per il suo omicidio: da poco, però, Farci gestiva un locale proprio ad Alghero, in via XX Settembre.Un lavoro che svolge dalla mattina alla sera, prima di fare rientro nel carcere di Alghero.

L'articolo Il corpo di Speranza Ponti trovato in una casa di Alghero, fermato il fidanzato di Assemini proviene da Casteddu On line.