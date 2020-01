Accoltellò amico in discoteca, arrestato

Vittima e arrestato si conoscevano bene. Prima di andare insieme in discoteca - si spostavano con l'auto di Picciau - la notte del 22 dicembre avevano assistito assieme a un incontro di pugilato. I due avevano poi raggiunto la discoteca e forse con la mente offuscata dall'alcol, avevano litigato prima all'interno del locale e poi all'esterno. Erano anche intervenuti i buttafuori che, in un primo tempo, erano riusciti a calmare gli animi. Ma trenta minuti dopo, era scoppiato un nuovo litigio che era sfociato nell'aggressione con un coltello.

È stato individuato grazie ai filmati delle telecamere e alla descrizione fornita da alcuni testimoni, Simone Picciau, 28 anni arrestato per l'aggressione finita a coltellate avvenuta il 22 dicembre scorso in via Newton a Cagliari all'esterno di una discoteca: a rimanere ferito fu un 29enne amico dell'arrestato. Forse anche per questo non ha fornito alcuna collaborazione a rintracciare Picciau che è ora accusato di tentato omicidio.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.