Corsa al posto fisso: oltre mille a contendersi dieci assunzioni

Sono oltre mille i candidati che si contendono i dieci posti disponibili nei concorsi banditi dal Consorzio di Bonifica dell’oristanese. Ieri, con determinazioni del direttore generale dell’Ente, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi.

Oltre 400 candidati hanno presentato domanda per il posto come impiegato da destinare all’area tecnica – segreteria; in 38 quello come impiegato da destinare all’area agraria – gestione impianti, progettazione e sicurezza. Ancora, 186 sono stati ammessi nella graduatoria del concorso per impiegati da destinare all’area amministrativa – ufficio catasto; 37 sono, invece, gli ammessi che al concorso che prevede l’assunzione di un saldatore da destinare all’area agraria dell’Ente. Per l’unico posto da meccanico per l’officina consortile le candidature sono state 42; 182, invece, quella per il posto da impiegato da destinare all’area agraria gestione reti. Ancora, in 93 si contendono il posto da funzionario quadro da destinare all’area amministrativa in qualità di capo settore segreteria, affari Generali, appalti, affari legali, contratti e 14 quello per un impiegato direttivo da destinare all’area tecnica in qualità di capo sezione progettazioni. Per concludere 87 si sono candidati per il posto da funzionario quadro da destinare all’area agraria in qualità di capo settore agrario, ambiente e bonifica.

Gli elenchi degli ammessi sono consultabili sul sito del Consorzio di bonifica dell’Oristanese.

Venerdì, 31 gennaio 2020

