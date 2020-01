Altri due passaggi a livello rischiano di chiudere a Oristano

Anche i consiglieri comunali Monica Masia, appartenente al Gruppo Consiliare “Sport, Salute, Volontariato, Natura” e Andrea Riccio del Gruppo “Progres”, si uniscono alla contestazione dell’accordo tra l’amministrazione Lutzu e Rete Ferroviaria Italiana, che ha portato alla chiusura del passaggio a livello di via Baracca, e che dovrebbe portare anche alla soppressione dei passaggi di via Ozieri e via Laconi.

I consiglieri Masia e Riccio, tramite un’interrogazione sottolineano come “i passaggi a livello di cui si è decisa la chiusura permanente non sono mai stati scenari di incidenti: gli stessi non possono essere, almeno astrattamente, considerati pericolosi, né per i pedoni né per gli automobilisti e, pertanto, deve ritenersi ingiustificata la loro chiusura prima che siano realizzate le opere sostitutive adeguate a limitare al minimo i disagi per l’utenza e la popolazione”.

“La chiusura del passaggio a livello di Via Baracca/Via Sassari/Via Meucci”, proseguono i consiglieri, “ha creato una situazione di notevole disagio per i residenti della zona e per gli esercenti le attività commerciali delle vie circostanti. Disagi ancora maggiori si prospettano a seguito della programmata chiusura permanente dei passaggi a livello di via Ozieri e via Laconi, dato che gli importanti flussi di traffico che interessano le due vie andrebbero, inevitabilmente, a riversarsi in altre arterie cittadine (di accesso o di uscita dalla città), sia perché tale sbarramento limiterebbe fortemente la mobilità e gli spostamenti di tutti coloro che risiedono oltre la ferrovia o che hanno terreni e attività in quella zona”.

“Vorremmo, dunque sapere”, concludono i consiglieri, “se l’amministrazione Lutzu intenda fare qualcosa per risolvere, in tempi brevi, le problematiche e i disagi riscontrati nelle Vie Baracca, Sassari, Meucci e Lepanto e per quando è prevista la preannunciata chiusura degli altri due passaggi a livello”.

Venerdì, 31 gennaio 2020

