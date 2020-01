Via, quindi al progetto, che è stato recentemente modificato dalla società, per apportarvi delle migliorie. “Il progetto”, proseguono dall’Inalca, “è stato migliorato, per rendere le stalle ancora più idonee a soddisfare qualsiasi evoluzione della domanda di mercato. I cantieri per la parte finale dei lavori partiranno nei primi mesi del 2020”.

I lavori sarebbero dovuti terminare alla fine dell’anno appena concluso, ma secondo quanto riferito da Inalca, la società con una partecipazione in Bonifiche Ferraresi che ha in capo la realizzazione del progetto del centro bovini da carne, sono stati bloccati a causa della burocrazia.

Inizieranno a breve i lavori sulle nuove stalle del Centro Ingrasso Bovini della società Bonifiche Ferraresi, una struttura di cui si occuperà il Gruppo Cremonini, uno dei colossi delle carni partner della società BF. Ieri, il Consiglio Comunale di Marrubiu ha concesso il nulla osta per l’ampliamento delle volumetrie del Centro Sassu 3, territorialmente di competenza del Comune del paese. Il centro avrà una capienza per 1200 capi di bovini.

Marrubiu dà il via libera al nuovo Centro Ingrasso per 1200 bovini Riparte il progetto curato da Bonifiche Ferraresi e Gruppo Cremonini

Fonte: Link Oristano

