Un corso per preparare i futuri agenti di Polizia locale

Un corso per preparare al concorso per agenti di Polizia locale

Lo propone la Uil Fpl in vista del concorso indetto dal Comune di Oristano

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per il concorso pubblico per agenti di polizia locale. Lo hanno reso noto il segretario della Uil Fpl Oristano, Michele Zucca, e il segretario amministrativo e tesoriere, Battista Ghisu. Il corso, infatti, è promosso dalla Uil Fpl Oristano, in collaborazione la segreteria del sindacato di La Spezia e la Scuola di Formazione Professionale ligure. Le lezioni possono essere frequentate in vista della selezione pubblicata dal Comune di Oristano, che cerca 6 agenti. In aula sarà presente Andrea Prassini, direttore tecnico della scuola di La Spezia e appartenente al corpo di polizia locale, già docente in 34 precedenti edizioni dello stesso corso a La Spezia, cui si aggiungono numerose docenze sempre per Uil Fplin varie zone d’Italia. “Come Segreteria Uil Fpl”, afferma Michele Zucca, “appresa la notizia che il Comune di Oristano effettuerà a breve il concorso per agenti di polizia locale, abbiamo indetto il corso di preparazione ai concorsi pubblici da agenti di polizia locale”. “La docenza”, prosegue Zucca, “sarà affidata al Andrea Prassini, come peraltro già avvenuto molte volte tra La Spezia e Genova e dove, proprio a Genova, lo scorso anno, ha riscosso un grande successo, consentendo adoltre 60 corsisti di entrare in graduatoria a tempo indeterminato, su un totale di 100 posti a disposizione”. “Il dottor Prassini”, conclude Zucca, “ho avuto modo di notare che ha relazionato anche a Crotone e a Pescara, pertanto sono convinto che saprà dare il meglio anche per i nostri corsisti”. – Il corso – full imersion di 20 ore – si terrà da giovedì 5 a sabato 7 marzo. Le lezioni saranno di natura teorica e tratteranno test a risposta chiusa estratto da un precedente concorso pubblico, utile al corsista per poter autovalutare il proprio grado di preparazione. “Si inizia quindi dall’abc”, illustra Michele Zucca, “cioè dall’analisi di una norma e dalle fonti del diritto, per continuare con l’illecito amministrativo ex L. 689/81; codice penale; codice procedura penale; codice della strada; riforma disciplina settore commercio; testo unico ordinamento Enti locali; diritto amministrativo con prova pratica; testo unico leggi di pubblica sicurezza e legge quadro polizia municipale”. “Si conclude poi con la riesaminazione da parte del corsista, del primo test e quindi la valutazione dell’eventuale miglioramento della preparazione”, conclude il segretario Zucca. “Infine fac-simile di prova teorico/pratica di concorso pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame”. Il corso si terrà presso la sala riunioni Uil Fpl Oristano, in via Petri 5. Per seguire al meglio i corsisti, saranno accettate esclusivamente le prime 40 iscrizioni. Agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l’attestato di frequenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 328 5467479 o inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. È possibile iscriversi fono a lunedì 2 marzo. Venerdì, 31 gennaio 2020 L'articolo Un corso per preparare i futuri agenti di Polizia locale sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano