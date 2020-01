Donna scomparsa ad Alghero, è giallo: interrogato un uomo

La donna scomparsa, di origini sarde ma da tempo trapiantata in Liguria, aveva iniziato a frequentare assiduamente Alghero dopo essere entrata in contatto con un uomo che nella Riviera del corallo si starebbe rifacendo una vita dopo i guai giudiziari del passato, legati a un delitto cruento. Al momento, ufficialmente, non emerge nessun collegamento tra la sparizione della donna - la cui disponibilità economica era sensibilmente aumentata di recente grazie a un'operazione immobiliare - e i controlli effettuati oggi dai militari all'interno di un'attività commerciale riferibile all'uomo - sembra una pizzeria del centro - con cui aveva stretto stabili rapporti di frequentazione, ma anche altri luoghi della sua quotidianità.

È giallo ad Alghero per la scomparsa di una donna di cui si sono perse le tracce da metà dicembre. Condotte nel riserbo più assoluto dai carabinieri della compagnia di Alghero e seguite direttamente dal comandante Pietro Barrel sotto il coordinamento della Procura di Sassari, nelle ultime ore le indagini, partite in seguito alla denuncia dei parenti, sarebbero arrivate ad una svolta.

Fonte: Ansa

