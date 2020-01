Cagliari, discariche a cielo aperto incendiate a Sant’Elia: fiamme vicino alle auto

Cagliari, a fuoco nella notte varie discariche a cielo aperto di rifiuti a Sant’Elia. Sono state ore di duro lavoro per i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme che hanno divorato di tutto: masserizie, carcasse di lavatrici e frigoriferi, plastica, gomme d’auto e chi più ne ha più ne metta. Discariche abbandonate tra via Schiavazzi, via Magellano e Piazza Leo Silesu. Qui le fiamme hanno rischiato di arrivare ad alcune auto parcheggiate nella pubblica via. Le squadre hanno hanno provveduto alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza le aree delle zone coinvolte.

Fonte: Casteddu On Line

