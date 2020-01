I vandali distruggono e il Comune ripara: ecco la nuova staccionata del parco a Sarroch

Era stata danneggiata e in parte abbattuta da ignoti. Ma oggi è stata rimessa in pristino la staccionata nel parco pubblico di via Lamarmora a Sarroch. L’annuncio su Facebook da parte del sindaco Salvatore Mattana. E’ in corso la sistemazione della nuova staccionata per la delimitazione e messa in sicurezza del laghetto del parco. Il consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento che consentirà l’implementazione delle telecamere fisse e l’installazione di quelle mobili, anche allo scopo di individuare e colpire gli autori di atti vandalici.

