Paura nella notte a Uta: scoppia incendio in una casa

Paura nella notte a Uta per un incendio scoppiato in una casa in via Is Taurus. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta attorno alle undici della scorsa notte con due mezzi e sette operatori. Arrivati sul posto hanno provveduto a intercettare e spegnere il rogo che ha coinvolto la parte esterna ed alcune stanze interne all’abitazione, evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura. Dopo la bonifica dei focolai residui è stato messo in sicurezza l’edificio. Nessun ferito o persona coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

