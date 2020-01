Coronavirus: due casi in Italia

Annuncio del capo del governo Conte

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che sono stati accertati due casi di coronavirus in Italia su altrettanti turisti cinesi.

A quanto riferito soggiornavano in un albergo di Roma, nella via Cavour, e sono stati trasferiti nel centro specializzato Spallanzani, seguendo le massime procedure di sicurezza previste dai protocolli medici. La stanza dell’albergo è stata sigillata. I due turisti cinesi erano in Italia da una decina di giorni.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro della salute Roberto Speranza hanno rassicurato circa l’adozione di tutti gli strumenti finalizzati ad evitare forme di contagio e il diffondersi dell’epidemia anche in Italia: “Al momento non c’è alcun motivo per creare allarme sociale, continueremo a seguire con il massimo dispendio di energie e risorse”.

Il presidente Conte, in seguito, ha fatto un appello per scongiurare il rischio di discriminazione nei confronti di cittadini cinesi.

“Non c’è altro da fare che fidarsi di chi è competente”, ha detto Conte. “Ho avuto un briefing con il ministro e in questo momento siamo nella linea di massimo rigore in funzione preventiva”.

“Da questo punto di vista siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, la situazione è sotto controllo assolutamente”, ha aggiunto il presidente Conte. “Sono in atto delle tracciature, dei percorsi per limitare al massimo il rischio. Siamo fiduciosi che la situazione rimarrà confinata. Alcuni episodi di discriminazione sono dovuti ad ignoranza”.

Annunciato anche il blocco dei collegamenti aerei da e per la Cina.

Giovedì, 30 gennaio 2020

