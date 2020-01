Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Ci sono infatti due casi accertati proprio nella Capitale del Belpaese, a Roma. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa straordinaria insieme al ministro della Salute Roberto Speranza: “I due cais riguardano due turisti cinesi che sono venuti qui nel nostro paese. L’attenzione è massima, non ci siamo fatti trovare impreparati”, spiega Conte. “Non sussiste nessun motivo per creare allarme e panico sociale”, e sarebbero infatti in corso tutte le verifiche utili a “ricostruire il percorso” dei due cinesi. È prioritario, in casi simili, “isolare i loro passaggi ed evitare ogni possibile ulteriore rischio”. Ecco, di seguito, IL VIDEO con le dichiarazioni di Conte: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/851043408686770/

L'articolo Coronavirus, è ufficiale: primi due casi accertati in Italia proviene da Casteddu On line.