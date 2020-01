Agli sgoccioli il calciomercato di invernale. Ultimi colpi per il Cagliari, in corsa per l’Europa League, che ha rinforzato la rosa con l’acquisto del trequartista del Psv e della nazionale uruguayana Gaston Pereiro. Il nome nuovo per i rossoblù è quello di Alberto Paloschi, centravanti della Spal, 30 anni, autore di oltre 50 gol in serie A e vecchia conoscenza di Maran ai tempi del Chievo. Paloschi arriverà in prestito nell’ambito di uno scambio che porterà Cerri a Ferrara.

E potrebbe raggiungerlo anche Castro che interessa a Spal e Fiorentina. Confermato Nandez: rispedita al mittente l’offerta del West Ham, l’uruguayano rimarrà al Cagliari fino a giugno per tentare la qualificazione in Europa League. Domani le ultime 24 ore di mercato. I rossoblù proveranno ad acquistare un centrale in grado di potenziare la difesa, ma al momento l’arrivo di un nuovo difensore appare difficile.

L'articolo Nuovo attaccante del Cagliari: in arrivo Paloschi, Cerri verso la Spal proviene da Casteddu On line.