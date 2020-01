Job meeting da record, 10mila colloqui

Oltre 35mila visitatori in tre giorni. E più di diecimila colloqui con trecento aziende per oltre 6.000 posti di lavoro. Sono i numeri della prima edizione dell'International Job Meeting, l'appuntamento su orientamento, scuola, formazione e occupazione in Sardegna. Le assunzioni? Dati ancora non pervenuti. "Ma - spiega all'ANSA Massimo Temussi, direttore generale dell'Aspal - nella scorsa edizione i posti a disposizione erano 5.200 e le assunzioni sono state 6.500, perché le aziende conservano il curriculum e magari chiamano anche in un secondo momento". Facile immaginare che possa essere così anche quest'anno. "Tuttavia - sottolinea Temussi - il valore dell'iniziativa va oltre.

Un dato è significativo: dei 57mila curriculum presentati, 40mila sono stati scartati dal software. Questo significa che bisogna lavorare anche sulle presentazioni. E noi abbiamo mandato una mail a questi candidati per invitarli ai nostri seminari sulla predisposizione del curriculum". Altro dato saliente: diverse aziende hanno richiesto programmatori esperti. Ma in molti casi non si è presentato nessuno. "Anche in questo caso - evidenzia il numero uno dell'Aspal - è importante sapere che cosa vogliono le aziende per programmare la formazione anche insieme all'Università. Sul digitale c'è tanto da fare: i programmatori sono contesi dalle imprese e non vengono certo a fare i colloqui con le aziende perché sono già impegnati".

Soddisfatta la Regione. "È un bilancio assolutamente positivo", conferma la vicepresidente della Giunta e assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, intervenendo al convegno "Protagonisti del Made in Italy", tema della giornata conclusiva del meeting. "Sono stati giorni di attività, scambio di esperienze e interazione con le aziende che hanno permesso di individuare le prospettive anche internazionali nel mondo del lavoro. Laboratori e seminari innovativi hanno offerto, grazie a numerosi testimonial, spunti e strumenti per orientare le esperienze professionali e competenze tra chi chiede e offre lavoro". All'incontro ha partecipato anche l'assessore della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Andrea Biancareddu, che ha precisato "quanto sia fondamentale prima l'istruzione scolastica e l'orientamento nella fase successiva di ricerca dell'occupazione". Presenti al convegno anche i rettori delle Università di Cagliari, Maria Del Zompo, e di Sassari, Massimo Carpinelli, che hanno presentato i loro progetti formativi da inserire negli atenei: un percorso nell'ambito della moda e del design con indirizzo manageriale a Cagliari, e un corso sperimentale sul management dell'energia a Sassari, entrambi in collaborazione con l'assessorato della Cultura e quello del Lavoro.