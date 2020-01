Sassari, casting per spot pubblicitario: si cercano varie figure, ecco quali

A Sassari un casting per selezionare varie comparse per una campagna pubblicitaria istituzionale della regione Sardegna, lunedì 3 febbraio in Via Rockfeller 16/C.

Le selezioni avranno inizio alle ore 13:00 e chiusura alle ore 20:00. Al casting sarà presente il regista. Casting Sardegna cerca per la realizzazione dello spot di una”campagna pubblicitaria istituzionale che andrà in onda nelle varie emittenti regionali, le seguenti figure: “uomo di età compresa tra i 25 e i 65 anni, bella presenza, potrebbe avere una barba lunga curata, (non è fondamentale), capelli curati, anche brizzolati, dall’aspetto elegante, disinvolto davanti alla telecamera. Donna giovane, di età scenica tra i 18 e i 30 anni, con oltre 1,60 di statura, di bella presenza, spigliata. Donna di età scenica dai 30 ai 35 anni circa, possibilmente alta o con un’altezza non inferiore a 1,60, bella presenza, viso senza piercing o tatuaggi evidenti.

Uomo di mezza età, tra i 40 e i 55 anni. Donna età scenica intorno ai 40-45 anni, bella presenza, disinvolta e possibilmente di statura non inferiore a 1,60, no piercing o tatuaggi evidenti. Uomo età scenica 30-40 anni possibilmente di statura alta, non inferiore a 1,60, dall’aspetto curato, viso senza tatuaggi o piercing evidenti. Le riprese dello spot verranno fatte il 10 Febbraio 2020 a Sassari. Ai candidati non è richiesto avere avuto precedenti esperienze di recitazione ma è fondamentale essere disinvolti davanti alla telecamera. Non sono previste battute. Per partecipare alla selezione presentarsi al casting muniti di fotocopia della carta d’identità e si entra in ordine di arrivo. Devono presentarsi anche coloro che hanno già aderito solo con email o sono nei nostri archivi, etc. Il lavoro è retribuito. Non vengono rimborsate le spese carburante. Per informazioni è possibile contattare Rossana Patricelli cell. 3662691377”.

