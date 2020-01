Aifa ritira dalle farmacie a scopo precauzionale antidepressivo: ecco i lotti

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di 8 lotti di un antidepressivo della ditta Angelini con sede in Viale Amelia, a Roma. Nello specifico si tratta dei lotti n. 0102 con scadenza 08-2022, 0103 con scadenza 08-2022, 0104 con scadenza 09-2022, 0105 con scadenza 10-2022, 0106 con scadenza 10-2022, 0107 con scadenza 11-2022, 0108 con scadenza 11-2022 e 0109 con scadenza 11-2022 della specialità medicinale TRITTICO*OS GTT 30ML 60MG/ML – AIC 022323099. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, a seguito di notifica da parte della ditta Angelini, concernente la posizione errata delle tacche riportate sul contagocce su confezioni dei suddetti lotti. Il Trittico è un antidepressivo di seconda generazione. Il principio attivo è il trazodone e viene usato per trattare la depressione cronica, l’insonnia e gli stati ansiosi. La ditta Angelini ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

Fonte: Casteddu On Line

