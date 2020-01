Selargius, il grande cuore di un gruppo di amici: “Ogni notte doniamo cibo e vestiti ai poveri”

Hanno tutti alle spalle tanti anni di volontariato in questa o quella associazione sarda. Poi, un bel giorno, hanno deciso di unirsi e di fondare un gruppo, gli “Amici della strada Sardegna”. La loro sede è a Selargius e da gennaio, ogni giorno (meglio, ogni notte) portano cibo, vestiti e un po’ di conforto ai meno fortunati. Quando il sole è alto in cielo lavorano nei settori più disparati: c’è chi costruisce e vende antifurti e chi fa l’infermiera. La sera, però, per i meno fortunati sono, semplicemente, gli “amici della strada”. Il presidente è Roberto Carrus, 63 anni. “Siamo una ventina di volontari che hanno prestato servizio in altre associazioni che si occupano principalmente delle persone senza una fissa dimora di Cagliari e provincia,portando loro qualcosa da mangiare,abbigliamento,dando anche consigli sui servizi a loro dedicati ma soprattutto un po’ di calore umano. Il cibo è solo un mezzo per entrare in contatto con loro. I nostri volontari da anni hanno già un’esperienza nel campo”, afferma Carrus. “Ci sono psicologi, infermieri, interpreti, volontari con attestati Bls e Blsd, oltre a tante altre figure che prestano le loro conoscenze per aiutare i più bisognosi”.

“I pasti vengono preparati da noi o gentilmente offerti da varie attività di ristorazione che gentilmente ci donano pasti caldi già pronti,agevolandoci il lavoro di consegna. Non abbiamo nessun tipo di finanziamenti e ci auto finanziamo da soli e con l’aiuto di persone di buon cuore che ci aiutano in questa missione”, osserva il 63enne. “Cosa ci spinge a lasciare le nostre famiglie e tutti i comfort delle nostre case è solo l’amore per il prossimo”. I bravissimi volontari ne approfittano anche per lanciare un appello: “In questo momento ci serve l’aiuto di tutti. Abbiamo bisogno di vaschette per alimenti con coperchio, fondamentali per consegnare i pasti, bicchieri di carta, forchette di plastica, pasta e sughi pronti, latte, caffè, bottigliette di acqua, crocchette per cani e gatti dei nostri amici, coperte, abbigliamento, mutande, calze, shampoo e oggetti per l’igiene personale. Ila punto di raccolta delle donazioni è l’autoscuola Ampa 2 a Quartucciu, in via Barbagia 44″.

L'articolo Selargius, il grande cuore di un gruppo di amici: “Ogni notte doniamo cibo e vestiti ai poveri” proviene da Casteddu On line.