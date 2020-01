“Da qui non passi”, e tira un pugno al vetro dell’auto frantumandolo: in manette cacciatore di Sinnai

Nelle scorse settimane si è presentato alla Stazione di Campu Omu del Corpo Forestale, un cacciatore che ha denunciato un episodio alquanto sgradevole. Come accertato dagli inquirenti, l’uomo a bordo del suo fuoristrada mentre era diretto verso la propria zona di caccia in località Codoleddu, era stato bloccato da un’auto ferma nella carreggiata. All’esterno della macchina c’era A. F., 34 anni di Sinnai. Il giovane pretendeva di non fare passare l’uomo affermando che fosse in corsa una battuta di caccia grossa. Si avvicinava poi minaccioso al cacciatore che intanto aveva bloccato frantumando con un pugno il finestrino del suo fuoristrada e ferendolo al volto con le schegge. Non pago lo ha minacciato di infliggergli ulteriori ferite al volto brandendo grosse pietre.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.