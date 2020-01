Maturità:Greco-Latino, Matematica-Fisica

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Greco e Latino al Classico e Matematica e Fisica per lo Scientifico: la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato le materie della seconda prova scritta della maturità attraverso il profilo Instagram del ministero. Anche quest'anno, come già nel 2019, la seconda prova scritta sarà multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante. Quanto al colloquio, sarà pluridisciplinare. Ciascuna commissione predisporrà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti: potranno essere un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema. Il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dai maturandi nel loro percorso. Farà fede il documento predisposto dai docenti. Niente sorteggio fra le buste, dunque. Al momento dell'inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato che rappresenterà, comunque, solo un momento di avvio del colloquio.

Fonte: Ansa

