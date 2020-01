Il dramma di Renè, giovane papà di 37 anni muore travolto da un camion: lascia una bellissima famiglia, una donna che lo amava, due figli inseparabili. Stava lavorando sull’autostrada del Brennero, probabilmente in una piazzola di sosta, quando un camion in corsa lo ha travolto e ucciso. La tragedia si è consumata in un attimo fatale. Renè Bertelloni era originario di Marina di Massa, i soccorsi sono stati immediati ma salvargli la vita è stato impossibile. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del camion non ha potuto evitarlo perchè l’operaio nella corsia di emergenza avrebbe leggermente oltrepassato la linea di sicurezza. L’uomo stava lavorando in un cantiere. Sulla sua bacheca Fb tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione, per una famiglia che all’improvviso ha perso il suo marito-papà.

L'articolo Il dramma di Renè, giovane papà di 37 anni muore travolto da un camion: lascia una bellissima famiglia proviene da Casteddu On line.