Addio dolce Lisa, baby campionessa del rugby: muore a 18 anni pochi giorni dopo un intervento per appendicite. La tragedia di Lisa, appena 18 anni, un sorriso dolcissimo, grande amante dello sport: la ragazza è morta a Belluno, dove giocava a rugby nella squadra locale. Era rientrata a casa da pochi giorni dopo un intervento chirurgico, il pm ha disposto l’autopsia per vederci più chiaro sulla triste vicenda. Ieri mattina la ragazza non si è svegliata, ha avuto un arresto cardiaco.

La storia di una ragazza solare, amata da tutti, apprezzata nello sport e nel sociale. Lisa Collazuol frequentava la scuola a Vittorio Veneto, giocava nella squadra del Rugby Alpago. A Belluno sono le ore di un grandissimo lutto, per questa giovanissima vita volata via, un angelo nel cielo. La società di rugby ha diffuso su Fb questo messaggio di grande cordoglio per il vuoto lasciato dalla morte di Lisa: “La società Rugby Alpago piange la prematura scomparsa della giocatrice Lisa Collazuol e si stringe con affetto e forza attorno ai genitori Enrico e Natasha, membri attivissimi all’interno della nostra società, oltre che al fratello Alex ed a tutti i parenti ed amici. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e ci lascia letteralmente senza parole. Porgiamo le più sincere condoglianze ed esprimiamo con dolore il nostro cordoglio alla famiglia”.

L'articolo Addio dolce Lisa, baby campionessa del rugby: muore a 18 anni pochi giorni dopo un intervento per appendicite proviene da Casteddu On line.