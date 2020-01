Assemini, strada provinciale 2: lavori nel ponte sul Rio Mannu, quaranta giorni di disagi

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento dei giunti strutturali del ponte sul Rio Mannu, situato sulla strada provinciale 2 al km 7+200, nel territorio del Comune di Assemini.

I lavori, che riguarderanno la sostituzione di tutti i 40 giunti del ponte, saranno effettuati dalle ore 8 del mattino alle 17, e si protrarranno per circa 40 giorni. Il traffico sarà consentito attraverso un senso unico alternato e sarà regolato da un impianto semaforico dalle 8 alle 17, mentre nei restanti orari la carreggiata sarà protetta attraverso delle lastre in acciaio a copertura dei giunti in fase di realizzazione, che consentiranno la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

“Si tratta di lavori indispensabili per la manutenzione di un ponte su una strada molto trafficata che da Sestu a Carbonia attraversa numerosi centri del territorio, e del quale si rende pertanto necessario garantire la massima sicurezza”, spiega il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli. “Faremo il possibile – aggiunge Mameli – per ridurre i disagi al minimo”.

