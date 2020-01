Rosaria Garofalo, massacrata di botte dal marito per tre giorni e uccisa: la violenza continua. Una storia drammatica un altro femminicidio. Massacrata di botte dal marito per tre giorni. E’ morta così Rosaria Garofalo, 52 anni, di Mazara del Vallo, ritrovata senza vita ieri sera dalla polizia, intervenuta nell’abitazione della coppia in via Calipso dopo che l’uomo aveva chiamato il 118 segnalandone il decesso, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. “Un mosaico di ecchimosi, una visione terribile. La vittima è stata picchiata per almeno tre giorni prima della sua morte senza mai ricevere alcuna assistenza”, ha riferito il dirigente della Squadra mobile di Trapani, Fabrizio Mustaro. Fermato il marito Vincenzo Frasillo, un disoccupato di 53 anni ossessionato dall’idea di essere tradito. “Mi tradiva con tanti uomini – si è giustificato con i poliziotti -. Io uscivo e loro, nascosti in campagna, entravano in casa. Ma l’ho picchiata solo lunedì”. Nella foto, il marito della donna uccisa.

