Un anno di successi per la Pro Loco di Arborea. Ora il raduno dei polentari d’Italia

Approvato il bilancio consuntivo si guarda ai nuovi programmi

Un anno sicuramente da ricordare quello del 2019 per la Pro Loco di Arborea che, nei giorni scorsi, durante un’assemblea molto partecipata, ha approvato la relazione e il bilancio consuntivo. Presenti all’assemblea, il primo cittadino di Arborea, Manuela Pintus, con una delegazione di amministratori, gli ex sindaci Giovanni Marras, Bepi Costella e Pierfrancesco Garau, Gianni Sardo, presidente della Cooperativa Produttori, anche in rappresentanza del presidente della Banca di Arborea, Luciano Sgarbossa, e della Cooperativa 3A, Filippo Contu, ai quali nella relazione, il presidente della Pro Loco ha rivolto un saluto e il ringraziamento per l’adesione alle iniziative della Associazione.

Non è voluto mancare neanche Emanuele Cera, sindaco di San Nicolò d’Arcidano e consigliere regionale, e da sempre socio della Pro Loco di Arborea. Presenti anche il gruppo dirigente della Biblioteca comunale e delle diverse associazioni sportive, culturali, religiose e del volontariato attive ad Arborea. Un tessuto sociale che preserva valori diversi che per la sola Pro Loco consentono la pianificazione e svolgimento dell’insieme di manifestazioni che scandiscono diversi periodi dell’anno: da “Brusa La Vecia” a gennaio, alla Fiera dell’Agricoltura con la mostra zootecnica e delle macchine agricole, per poi arrivare ad aprile con la “Sagra delle Fragole” e a maggio con”Primavera in Fiera”, con la mostra avicunicola e la rassegna gastronomica con tutti i prodotti locali. E ancora, a luglio, con la “Festa delle Etnie” e a ottobre la “Sagra della Polenta” che quest’anno sarà dedicata al 15° raduno nazionale dei Polentari d’Italia, evento che coinvolgerà le rappresentanze di 18 province italiane. Sarà una grande festa che rinsalderà i valori etnici e delle tradizioni così come è avvenuto di recente nella città del Lazio, a Sermoneta con la quale Arborea ha rinnovato con i due sindaci il patto di gemellaggio in linea con quelli già esistenti con Zevio, Villorba e Mortegliano. Giovedì, 30 gennaio 2020 L'articolo Un anno di successi per la Pro Loco di Arborea. Ora il raduno dei polentari d’Italia sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano