Doping, smantellato traffico illegale di farmaci dall’est Europa: perquisizioni a Cagliari

Vasta operazione antidoping dei carabinieri di Ascoli Piceno e del Nas di Ancona. Scoperta una rete dedita al traffico di farmaci dopanti, importati illecitamente dall’Est Europa, composta da decine di soggetti. Sono 50 le persone indagate a piede libero. Durante le perquisizioni effettuate in 30 città italiane sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci dopanti. Coinvolte diverse strutture tra palestre e centri sportivi amatoriali, in particolare ciclistici. Perquisizioni anche nella provincia di Cagliari. Maggiori dettagli qui: https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/doping-traffico-farmaci-1.5005701

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.