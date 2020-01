Divieto di sbarco e di partenza per circa seimila passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda. L’ordine è scattato dopo che una coppia di Hong Kong, in vacanza a bordo del gigante del mare, in Italia da qualche giorno. L’imbarcazione si trova nel porto romano di Civitavecchia e, proprio in questi minuti, stanno operando a bordo gli uomini della Capitaneria di porto, ben protetti con delle mascherine. In azione anche i medici per effettuare tutti i test del caso.

L'articolo Coronavirus, due cinesi con febbre alta: 6mila persone bloccate sulla nave da crociera proviene da Casteddu On line.