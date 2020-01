Trasloco del mercatino nella piazza delle Case minime: si decide a febbraio

Si decide a febbraio il trasloco del mercatino nella piazza delle Case minime

Da definire la distribuzione degli spazi all’interno dell’area riqualificata dal Comune

Tutti attorno a un tavolo, in Comune, il mese prossimo, per discutere come sarà organizzato il nuovo mercatino del Sacro Cuore, a Oristano. Lo ha annunciato l’assessore comunale alle Attività Produttive Pupa Tarantini.

Ancora non c’è ancora una data ufficiale per il trasferimento del mercatino di via Aristana e Arborea, nella nuova piazza delle ex case minime. Entro la prima metà di febbraio, i commercianti ambulanti, le associazioni di categoria, e i tecnici del Comune, si incontreranno nell’ambito delle procedure Suap del Comune di Oristano per discutere il trasloco e la nuova sistemazione.

I servizi del Comune, in questi giorni, stanno studiando come suddividere la piazza e le regole per l’assegnazione degli stalli. Dopo questo incontro sarà stabilita la data definitiva per il trasferimento.