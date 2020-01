Cagliari, ritorna “Buon compleanno Faber”

L’edizione 2020 del festival Buon Compleanno Faber – sulle rotte di Fabrizio De Andrè, non una cover, non un omaggio e nemmeno un ricordo sarà presentata alla stampa lunedì 3 febbraio alle ore 11,00 presso la sede dell’Associazione Culturale onlus Itzokor, Spazio Kairós in via Pietro Martini 23 a Cagliari.

Siamo in mare per compiere il nuovo viaggio, l’ottavo “sotto il vento e le vele deandreiane”.

Siamo in mare non solo per riaprire i porti, ma per riaprire le porte, le finestre i balconi i cervelli e i cuori…

L’ottava edizione di Buon Compleanno Faber sarà in cartellone dal 6 febbraio al 29 marzo 2020 a Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera

Il Festival è dedicato quest’anno a Carola Rackete e Lorenzo Orsetti.

Un percorso nei solchi di Fabrizio De Andrè non per “rimasterizzare” la sua opera, tantomeno per “totemizzare” la sua figura, ma per riseminare la sua poetica, la sua visione sociale del mondo e la ricchezza delle sue considerazioni che emergono nitide e forti attraverso i linguaggi contemporanei di musica, letteratura, cinema, arte e impegno civile.

Ecco i numeri di questa edizione: 29 giornate tra Cagliari, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Settimo San Pietro e Muravera con 70 appuntamenti e più di 100 ospiti; una programmazione fitta e ricchissima, simbolicamente a cavallo del compleanno di Fabrizio De Andrè, che l’avrebbe festeggiato il 18 febbraio.

Tra i nomi di questa edizione ci sono importanti scrittori, artisti, attori, musicisti, registi, ma anche uomini e donne che con il loro lavoro, quotidianamente, coniugano l’arte con l’impegno civile.

Alla presentazione per la stampa interverranno Gerardo Ferrara (Direttore Artistico del Festival), Marco Asunis (Presidente nazionale FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), Emanuela Stara (Assessore alla Cultura di Monserrato)Gianni Stocchino (Associazione Miele Amaro e festival Street Books), Ilaria Porcu (Monserratoteca), , Antonello Murgia (ANPI Sardegna).

Sarà l’occasione per conoscere in anteprima il programma completo e dettagliato di Buon compleanno Faber 2020.

Buon Compleanno Faber è organizzata da Associazione Miele Amaro Circolo dei Lettori, Associazione Culturale onlus Itzokor, Monserratoteca, FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), ASCE Sardegna, Festival letterario Street Books. La direzione artistica è di Gerardo Ferrara.

