Cagliari, sale la febbre World Series: mega villaggio dell’America’s Cup a Su Siccu

Sarà realizzato a Su Siccu nella marina di Bonaria il villaggio delle World Seies dell’America’s cup. Sì anche a strutture sul Molo Ichnusa, che consentiranno le visite al pubblico. Previste anche uscite in mare. Ci saranno poi delle manifestazioni all’interno del villaggio per la promozione della tutela e l’uso del mare.

Si è svolto nella sala consiliare di Palazzo Baccaredda una presentazione dell’America’s Cup, la cui regia è stata assegnata dal Sindaco Truzzu al Servizio Attività produttive e Turismo, e più precisamente per la parte politica all’Assessore Alessandro Sorgia e per la parte amministrativa al Dirigente Giambattista Marotto. “Le World Series dell’America’s Cup rappresentano una straordinaria opportunità per la città di Cagliari e faremo tutti insieme il possibile per non farcela sfuggire”, ha dichiarato Sorgia. La manifestazione è prevista dal 23 al 26 di aprile, ma già da marzo saranno presenti i Team New Zealand e quello americano: 60 persone cureranno le 2 ore di diretta televisiva a livello nazionale. Le regate dureranno quattro giorni, ma anche nei giorni di Pasqua i team navigheranno assieme. Il campo di gara però non è ancora stato individuato. Il 22 aprile si apre la manifestazione. In merito al numero di spettatori si possono ipotizzare dai 20 mila ai 40 mila spettatori, e un arrivo di barche considerevole, che già hanno occupato tutti i porti del circondario. L’ipotesi è quella di sistemare tribune sul lungomare di Sant’Elia e un maxi schermo al Lazzaretto.

