“Siamo ben lieti di apprendere, direttamente per voce dell’On.le collega Massimo Zedda, che la proposta avanzata dalla maggioranza, circa il nuovo bando inerente la continuità aerea, sia piaciuto anche agli esponenti di minoranza.” Commenta così, in modo caustico, le dichiarazioni di quest’oggi dell’esponente dei progressisti Zedda, il capogruppo Lega in Consiglio Dario Giagoni “Dopo occupazioni di aula, occupazioni delle commissioni e, per concludere, il disertarle totalmente per impedire il proseguo dei lavori è lecito supporre che siamo giunti a una proposta sposata da tutto il Consiglio senza distinzioni di colore politico. Auspichiamo vivamente non solo che l’Europa approvi quanto portato avanti dall’Assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, e dal Presidente Solinas ma che tale presa di coscienza sia portatrice di una ritrovata volontà di proseguire con il calendario dei lavori così come previsto, con lo scopo di portare avanti quelle istanze da tempo attese dal popolo sardo. Lo stesso popolo che, mi preme ricordarlo all’opposizione, è nostro “datore di lavoro” e che spesso arranca per arrivare a fine mese e non merita sicuramente il proseguo di questo vergognoso show! Per il prossimo futuro ci auguriamo che i nostri colleghi della minoranza apportino ai nostri progetti delle idee innovative e originali al fine di migliorarle sempre di più, evitando sterili copia/incolla utili solo a tentar di risalire nelle preferenze di chi la fiducia in loro la ha persa ormai da tempo…”

L'articolo Caos continuità territoriale in Sardegna, Lega: “Vergognoso show dell’opposizione” proviene da Casteddu On line.