Maxi tamponamento in via Peretti a Cagliari, si aggrava il bilancio: 8 feriti

VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI

(29 gennaio 18:15 circa)

Cagliari (CA)

Incidente stradale sulla via Peretti, tamponamento, un autocarro e cinque autovetture coinvolte ci sono feriti, i Vigili del Fuoco sul posto per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 18:15 per un’incidente stradale sulla via Peretti a Cagliari dove per cause ancora da accertare un’autocarro ha tamponato un’autovettura e a sua volta altre quattro sono rimaste convolte in un tamponamento a catena, in tutto cinque autovetture e otto i feriti, soccorsi dal personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno provveduto a prestare assistenza al personale sanitario che ha preso in cura gli occupanti delle autovetture coinvolte e provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

