La lezione di Liliana Segre al Parlamento Europeo: deputati in lacrime e standing ovation

La lezione di Liliana Segre al Parlamento Europeo, oggi, dove è stato commemorato il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz con una cerimonia in memoria di tutte le vittime della Shoha. La senatrice italiana sopravvissuta all’Olocausto, alla soglia di 91 anni, in un discorso scandisce ogni parola e regala una grande lezione. Diversi i deputati commossi per la sua testimonianza. Ecco il video

Giornata internazionale della memoria per le vittime dell'Olocausto al Parlamento europeo Mercoledì 29 gennaio il Parlamento europeo commemorerà il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz con una cerimonia in memoria di tutte le vittime dell'Olocausto. Su invito del Presidente David Sassoli, il 29 gennaio, alle ore 15.00, la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, prenderà la parola davanti all'assemblea.

Fonte: Casteddu On Line