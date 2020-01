Grande Fratello Vip: Pago sempre in testa. Sorpresa Paolo Ciavarro

Venerdì 31 gennaio andrà in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020. In nomination ci sono Patrick Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli, per gli analisti di Stanleybet il concorrente a rischiare di meno è l’ex gieffino che sulla lavagna del Vincente è a 7,00 insieme ad Antonella Elia. Più vicini Rita Rusic e Andrea Montovoli rispettivamente a 20,00 e 25,00. In pochissimi giorni i betting analyst di Stanleybet.it hanno registrato un cambio di passo nelle preferenze degli scommettitori.

Fonte: Casteddu On Line

