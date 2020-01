Pirotto e quei giovani in fila per Eurallumina

Il possibile rilancio di Eurallumina si vede anche all'International Job Meeting in corso a Cagliari. Pure durante la seconda giornata tutti in fila ai colloqui con l'azienda per candidarsi per un posto di lavoro. Le figure richieste? Ingegneri, chimici e settore amministrativo.

"Perché - spiega soddisfatto lo storico sindacalista Antonello Pirotto, che ha appena lasciato la Rsu, gustandosi la scena al Padiglione I - la pianta organica deve essere ampliata dal momento che durante la crisi ci sono stati abbandoni e pensionamenti".

E gli attuali 240 lavoratori - 40 fissi e 200 in rotazione e cassa integrazione - non bastano di certo. Tutto condizionato alla ripartenza. Ma i segnali, dopo l'ok alla Via della Regione, sono più che buoni. "E chi l'avrebbe mai immaginato solo qualche mese fa? - dice all'ANSA Pirotto, portavoce di tante battaglie delle tute verdi - Vedere che Eurallumina sta valutando i profili e cercando personale è un risultato straordinario".

Lo stesso Padiglione I racconta che industria - con l'Eurallumina ma anche con altre realtà isolane - e turismo possono stare sotto lo stesso tetto. Qualche corridoio più in là c'è l'area degli alberghi che cercano personale. E ci sono i nomi più noti dell'industria delle vacanze dal sud al nord dell'Isola. Che cosa cercano? Receptionist con conoscenza di inglese e francese, addetti alle pulizie, barman, aiuto cuoco.

A San Teodoro chiedono barman, banconista chef de rang, esperto in caffetteria, cameriere, capopartita, aiuto cuoco, addetta all'accoglienza clienti. E ancora, per un altro hotel si cerca persino un educatore cinofilo. All'appuntamento del Job Meeting, aperto oggi dagli assessori del Lavoro e alla Pubblica istruzione, Alessandra Zedda e Andrea Biancareddu, prende parte anche la Rettrice dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo.

"Un modo - chiarisce - per essere vicini, attivi e partecipi ai percorsi e alle istanze che rafforzano il presente e il futuro delle nostre studentesse e dei nostri studenti".