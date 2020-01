Accesso ai cani salvavita per diabetici nelle spiagge di Oristano

La proposta della III Commissione Consiliare, dopo la lettera dei genitori di un bimbo diabetico L’accesso in spiaggia ai cani allerta per i diabetici, capaci di riconoscere per tempo i sintomi di un’ipoglicemia (bassi livelli di zucchero nel sangue). Questa la proposta che la III Commissione Consiliare (Ambiente, Agricoltura, Igiene e Decoro della città, Verde Pubblico e Privato) del Comune di Oristano, presieduta da Lorenzo Pusceddu, discuterà venerdì 31 gennaio.

“La proposta”, spiega il presidente di Commissione Pusceddu, “ci è stata inoltrata dai genitori di un bambino diabetico, spesso affetto da crisi ipoglicemiche, che hanno da poco acquistato un cane salvavita, e per questo chiedevano la possibilità di poter accedere agli arenili in qualsiasi orario, e non solo quando consentito ai “normali” cani”. “Il problema potrebbe essere più complicato”, prosegue Pusceddu, “perché la norma che regola l’accesso ai cani negli arenili è regionale, e per ora consente l’accesso solo ai cani degli ipovedenti e di salvamento. Ci è sembrato doveroso discuterne in Commissione: a tutti i cani salvavita deve essere consentito l’accesso alle spiagge”. Mercoledì, 29 gennaio 2020 L'articolo Accesso ai cani salvavita per diabetici nelle spiagge di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano