Tre sculture rendono più bello il centro abitato di Arcidano

Scultura in basalto per arredare il paese. In giorni l’Amministrazione comunale di Arcidano ha posizionato alcuni complementi di arredo negli spazi verdi e nel centro storico del paese.

Una installazione in basalto che raffigura il simbolo degli arcidanesi, la tartaruga, è stato posizionato in piazza Roma.

“È da completare in alcuni particolari”, spiega il sindaco del paese, Emanuele Cera, “ma è già benvisibile”.

Altre installazioni hanno trovato ospitalità in viale dei Giardini, nella zona detta “paboi de cinisu” e in via Emilia Romagna, rione chiamato “s’uttuniu scintu”.

“Si tratta di due massi in basalto che riportano scolpiti i nomi delle località”, illustra il sindaco Cera, “il primo è stato consegnato al comitato di San Nicolò Vescovo Leva 1969, che si è reso disponibile a rendere decoroso lo spazio dove è stato ubicato, con l’abbellimento di quel sito e la piantumazione di essenze arboree che ne completeranno l’aiuola”.

“A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità”, conclude il sindaco di Arcidano, “ringrazio il comitato per l’impegno profuso che è andato abbondantemente oltre l’organizzazione della festa del patrono”.