Agguato mortale nelle campagne di Genoni, arrestato un giovane

L’assassino di Roberto Vinci? Potrebbe essere un suo compaesano di 23 anni: il giovane è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri della compagnia di Isili e del reparto investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno bloccato il presunto autore dell’omicidio di Roberto Vinci, il 48enne freddato la sera del 19 agosto 2019 con due fucilate nelle campagne di Genoni. Le indagini svolte avrebbero permesso agli investigatori di arrivare all’identità del killer. Era la sera del 19 agosto 2019, quando Vinci Roberto, mentre stava rientrando dalla sua azienda agricola verso Genoni in sella alla sua bicicletta, percorrendo la strada rurale di “Pranu e predi”, è stato colpito da due fucilate. Nonostante le ferite, Vinci era riuscito a fornire ai carabinieri alcuni dettagli utili a risalire all’autore del gesto, prima di morire in un letto dell’ospedale Brotzu.

Fonte: Casteddu On Line

