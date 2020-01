Nella pineta di Torre Grande un cancello per regolamentare gli accessi Operazione sperimentale. Previsti anche interventi fitosanitari sui pini attaccati dal coleottero tomicus

Novità per la pineta di Torre Grande. Il Comune di Oristano, in accordo con la società Ilvi Petrolifera, che ha in concessione una parte della pineta, ha deciso di regolamentare il traffico, posizionando un cancello, che permetterà comunque l’accesso a pedoni e biciclette.

L’area interessata è quella che va dal campeggio “Spinnaker” alla foce del Tirso. Le sbarre saranno inserite nella strada carraia. Per il primo anno, la regolamentazione degli accessi avverrà in via sperimentale, senza lucchetti. Solo dopo questo periodo, il Comune valuterà se rendere definitivo l’accesso controllato.

Gli alberi della pineta di Torre Grande saranno, inoltre, oggetto di interventi fitosanitari, per combattere il coleottero tomicus destruens, secondo il corpo forestale regionale uno dei più temuti insetti forestali che ha un ruolo determinante nei fenomeni di deperimento delle pinete litoranee. Gli interventi sono due: il taglio dei pini morti e l’inserimento di alcune trappole per contrastare la presenza del coleottero.

Nei giorni scorsi la comparse di alcuni cartelli all’ingresso della pineta aveva destato un certo allarme, rilanciato con un post nel gruppo Facebook “Oristano, la città che vorrei”.

