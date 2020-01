Cure oncologiche vietate a Oristano: “Intervenga la Regione”

Una immediata soluzione tampone di carattere straordinario per la situazione della malata oncologica oristanese R.B., di 77 anni, che da alcuni mesi non riceve più adeguate cure salvavita. Il reparto di oncologia del nosocomio oristanese, infatti, per l’assessorato regionale alla Sanità, non sarebbe abilitato a somministrare i farmaci di cui la donna ha bisogno, ma lei non è in grado di raggiungere Nuoro, sede imposta dallo stesso assessorato per completare i cicli di chemioterapia.

A chiedere la soluzione una tantum del problema è il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, con una interrogazione inviata al presidente della Ragione, Christian Solinas, e all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu.

Nel documento Cera chiede di conoscere quali azioni intendano intraprendere i due amministratori regionali “anche in deroga ai discutibili criteri attualmente vigenti che precludono il diritto alla salute dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche della provincia di Oristano, evitando di avviare i paventati interventi alternativi, altamente onerosi per le casse della ASL di Oristano e non rispondenti al principio costituzionale del buon funzionamento della sanità sarda”.