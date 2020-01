Basket, riscatto Dinamo in Champions

A fine partita la festa è doppia, perché insieme alla vittoria la Dinamo ha festeggiato la convocazione nella nazionale italiana di Marco Spissu e Michele Vitali, chiamati da coach Meo Sacchetti al raduno azzurro in vista della doppia sfida con Russia ed Estonia, il 20 e 23 febbraio, valida per le qualificazioni all'Europeo 2021.

La Dinamo è tornata. Dopo il mini blackout di sabato scorso, costato la sconfitta casalinga contro Trento in campionato, i ragazzi di coach Pozzecco hanno reagito subito superando al PalaSerradimigni gli israeliani dell'Unet Holon per 83-73, nel game 13 di Champions League. Una vittoria che vale il secondo posto matematico nel girone, nell'attesa della gara di oggi dell'altra capolista, il Turk Telecom. Una prestazione convincente per le canotte biancoverdi che prima dell'inizio del match hanno reso omaggio con tutto il palasport a Kobe Bryant, la leggenda Nba scomparsa tragicamente domenica in un incidente col suo elicottero.

Fonte: Ansa

