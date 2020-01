Manca (M5s), contro me attacchi sessisti

Oppi, da parte sua, ha dichiarato che si riserva di evidenziare che "le cose non stanno come afferma la consigliera M5s, la quale disattende le regole del Consiglio regionale".

"Una violenza sessista, misogina e volgare". E' quella che racconta di aver subito stasera la capogruppo del M5s nel Consiglio regionale sardo durante l'occupazione delle commissioni. "Sono stata violentemente e volgarmente attaccata dal decano dell'Assemblea Giorgio Oppi", scrive la consigliera in un post su Facebook pubblicato dopo la protesta portata avanti dalle opposizioni a causa delle mancate risposte della Giunta Solinas sul fronte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna in scadenza il 16 aprile.

Fonte: Ansa

