Giornata delle zone umide: conferenze, visite guidate e laboratori

Il programma degli eventi previsti a Santa Giusta, Cabras, Terralba e San Vero Milis Comincia sabato prossimo, 1 febbraio, la due giorni di incontri, dibattiti, visite guidate, attività di birdwatching in alcuni dei compendi più suggestivi del golfo di Oristano e della Penisola del Sinis. Un programma di eventi promosso in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, che da 21 anni ricorre il 2 febbraio, giorno in cui – nel 1971 – è stata adottata la Convenzione Internazionale per le Zone Umide nella città iraniana di Ramsar. Cuore pulsante delle attività dell’edizione 2020 del World Wetlands Day in Sardegna sarà il territorio di Santa Giusta. Sabato prossimo, nel Centro Civico Comunale, dalle 10.30 alle 13.30, si terrà il convegno aperto al pubblico dal titolo “Tutela della natura e della pesca nelle terre d’acqua dell’oristanese”, a cura di Medsea con la collaborazione del Comune di Santa Giusta. Is fassois, le caratteristiche imbarcazioni del paese, saranno protagoniste nel pomeriggio, dalle 15.30, con il “Laboratorio degli antichi fenici – Impariamo a costruire is fassois”, aperto al pubblico per raccontare in che modo vengono costruite le barche. Nell’ambito del calendario di eventi del Wwd 2020, la Fondazione Medsea promuove l’estemporanea di fotografia “24 ore per raccontare la biodiversità delle zone umide dei siti Ramsar del Golfo di Oristano”, allo scopo di documentare e divulgare immagini sugli ecosistemi marino costieri degli stagni di Sale ‘e Porcus, Mistras, Cabras, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru S’Ittiri, Marceddì, San Giovanni. Per partecipare al contest, a cura di Afni Sardegna, è sufficiente aver compiuto i 18 anni d’età e presentarsi dalle 9 alle 10 del 1° febbraio, al Centro Civico del Comune di Santa Giusta. Modalità di partecipazione, regolamenti e premi: http://www.maristanis.org/index.php/news/321-estemporanea-di-fotografia.html La premiazione avverrà domenica prossima 2 febbraio, dalle 17, sempre nei locali del Centro Civico di Santa Giusta. Seguirà, alle 18, un aperitivo in musica in compagnia di Francesca Loche e Alberto Sanna. Gli eventi legati al World Wetlands Day, alcuni dei quali si protrarranno sino a fine febbraio, sviluppano un tema che sposa la necessità di tutela degli ecosistemi delle zone umide alla loro fruizione in termini di aggregazione e sviluppo di sistemi economici sostenibili. Conoscere il territorio è il comune denominatore di molti appuntamenti. Sabato prossimo, dalle 15 sino al tramonto, si svolge la visita guidata a cura della Lipu Sardegna per l’osservazione dei fenicotteri e delle gru nello stagno di Sal ‘e Porcus – San Vero Milis. Domenica prossima 2 febbraio, dalle 9 alle 12, attività di birdwatching nello stagno di Cabras e nella laguna di Mistras, organizzata da ALEA Ricerca & Ambiente e la visita al Museo del Mare di Marceddì a cura dell’associazione 3DNA, dalle 11 alle 12.30. Venerdì 7 febbraio si parlerà di “Biodiversità mediterranea nel mare sardo: minacce, tutela, opportunità” nel convegno organizzato a Cabras, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Sinis Isola di Mal di Ventre, presso il Centro Polifunzionale, a partire dalle 17.30. E poi ancora escursioni a cavallo, camminate naturalistiche, degustazioni.

Le “terre d’acqua dell’oristanese”: diverse e da proteggere. Le zone umide della provincia di Oristano sono uno scrigno di biodiversità: siti elettivi per numerose specie di uccelli e altri animali, oltre che di diverse specie vegetali. Una specialità certificata dal fatto che in questo territorio sono state istituite 6 aree Ramsar, oggi coinvolte nel progetto MARISTANIS.

Nell’area sono presenti alcune specie avicole minacciate a livello globale come l’allodola (Alauda arvensis), la tortora selvatica (Streptopelia turtur), il moriglione (Aythya ferina) e la pavoncella (Vanellus vanellus). Ci sono anche specie la cui protezione necessita la contemporanea conservazione dell’habitat in cui vivono o si riproducono: fratino, sterna zampenere, moretta tabaccata, pollo sultano. Ma l’area di Maristanis è habitat provilegiato anche di altri animali di interesse conservazionistico e specie vegetali di pregio e ad areale estremamente ridotto. Maristanis: tutela, sviluppo e animazione territoriale. Parte dunque dal progetto Maristanis la sfida delle zone umide, patrimonio di biodiversità e volano di possibili sistemi economici sostenibili, con l’obiettivo di estendersi agli altri siti nell’isola. Cofinanziato dalla Fondazione MAVA e coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, Maristanis si sviluppa in parallelo con altri tre progetti cofinanziati da MAVA in Tunisia, Montenegro e Albania. Al centro delle attività, che sollecitano un ruolo attivo dei territori e delle comunità, un compendio che si estende per un totale di 10.206 ettari e, in mare, per altri 25mila ettari di acque protette dall’Area Marina Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre. Mercoledì, 29 gennaio 2020 L'articolo Giornata delle zone umide: conferenze, visite guidate e laboratori sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano