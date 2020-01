Travolta e uccisa da auto pirata a Cagliari

Sul posto sono subito arrivati carabinieri e polizia locale, ma quando sono giunti la 49enne era già a terra. In viale Marconi anche i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la 49enne, ma non c'è stato nulla da fare. Adesso sono in corso le indagini nel tentativo di individuare l'auto pirata. Carabinieri e polizia municipale visioneranno i filmati delle telecamere della zona.

Una donna di 49 anni è stata travolta e uccisa da un'auto pirata questa notte lungo viale Marconi, la strada che collega Cagliari a Quartu. La polizia municipale e i carabinieri stanno cercando di rintracciare l'automobilista che non ha soccorso la donna ed è fuggito. L'incidente è avvenuto all'altezza di un'intersezione denominata Is Pontis Paris, poco dopo l'una. Da quanto si apprende alle forze dell'ordine è arrivata una telefonata che segnalava una persona passeggiare sul ciglio della strada.

Fonte: Ansa

