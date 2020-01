Tragedia sulla 131 Dcn, 24enne si schianta con l’auto e muore

Tragedia della strada nella zona di San Teodoro. Un giovane di 24 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua Nissan Qasqhai contro una spalletta di emento armato a poca distanza dalla galleria di San Teodoro. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato acampo: il suo cuore ha cessato di battere dopo pochi minuti. Sul posto solo arrivate un’ambulanza del 118, alcuni agenti della Polstrada di Nuoro e i Vigili del fuoco. Nulla da fare per il giovane: i pompieri hanno subito provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, portando via l’automobile e i vari detriti sparpagliati e sparsi sull’asfalto. C’è ancora massimo riserbo sull’identità della vittima, ma dovrebbe trattarsi molto probabilmente di un sardo. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare già dalle prossime ore.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.