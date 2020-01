Torre delle Stelle, appello ai sindaci di Sinnai e Maracalagonis: "Dateci tre defibrillatori"

A Torre delle Stelle, dove in estate gravitano migliaia di residenti e turisti, non solo non esiste una Guardia medica,

ma non di si dipone neppure di un defibrillatore pubblico.

Lo segnala un condomino, Gesualdo Gorini:

"Visto che i Comuni di Sinnai e Maracalagonis non hanno provveduto in merito,

l'amministratore del Condominio deve farsi carico del gravissimo problema e provvedere con fondi condominiali ad investire la cifra necessaria per acquistare tre defibrillatori".

Gorini dice pure che dovrebbero essere sistemati presso la Guardiania all'ingresso negli Uffici Condominiali

in dotazione al Personale dipendente del Condominio;

nella guardiola presso gli uffici del Cantiere affidati dal Condominio alla Italpol

e presso il Market/Bar Palmira, nella disponibilità generale.

"Nell'acquisto, inoltre, - conclude Gorini- deve essere compreso il corso base di rianimazione per più operatori".

Fonte: L'Unione Sarda